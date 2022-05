Guerre en Ukraine : le statut des prisonniers de guerre protège les combattants de part et d'autre

Si, du point de vue des Russes, certains défenseurs d’Azovstal se sont rendus coupables de crimes, il n’en demeure pas moins que du point de vue de Damien Vandermeersch, professeur extraordinaire à l’UCLouvain de droit pénal international, ils ont droit à un procès équitable, dans les règles, respectant, entre autres les droits de la défense :

"Mais je me pose évidemment une question : C’est qu’ici, les crimes, à part d’être néonazi, il faut savoir quelle qualification on va leur donner. En plus, ils ont été commis sur un territoire étranger puisque ce serait sur le territoire ukrainien jusqu’à nouvel ordre. Le Donbass, Marioupol, ne sont pas des territoires russes. Donc, va se poser effectivement la question de la compétence extraterritoriale. Il faudrait également vérifier le droit russe en termes de compétence extraterritoriale. De toute façon, ils devraient avoir droit à un procès équitable. Une justice qui serait rendue avec les droits de la défense, et, évidemment avec la question de la double incrimination, puisque quand c’est à l’étranger, il faut que les faits soient punissables dans le pays où les faits ont été commis et dans le pays où les faits sont jugés.

Mais le fait qu’ils soient prisonniers de guerre n’empêche pas qu’ils soient éventuellement jugés.