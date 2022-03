Guerre en Ukraine : le SPF lance une campagne de prévention pour éviter l'exploitation des réfugiés ukrainiens

Le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale a lancé mardi une campagne de sensibilisation à l'égard des réfugiés ukrainiens en Belgique afin d'éviter qu'ils ne soient victimes d'exploitation et de traite des êtres humains.

Un document d'information en anglais, ukrainien et russe a été préparé par le Service public fédéral afin de sensibiliser et d'orienter, si nécessaire, les réfugiés vers des organisations spécialisées pour l'accueil, l'accompagnement et l'hébergement des victimes de la traite et du trafic des êtres humains.