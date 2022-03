Guerre en Ukraine : le secteur européen du transport craint de devoir se passer de 100.000 routiers ukrainiens

Des conducteurs de poids lourds ukrainiens sont également actifs sur les routes belges. Le Fonds social Transport et Logistique (FSTL) a ainsi ouvert un numéro d'urgence (+32 2/421.10.55) afin d'aider les chauffeurs ukrainiens, russes et biélorusses, actuellement en Belgique, qui ont perdu le contact avec leur base d'origine en raison du conflit et qui risquent donc de manquer d'argent ou de nourriture.