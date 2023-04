Guerre en Ukraine : le ruban jaune, symbole de résistance civile ukrainienne, s’affiche au pied du Parlement européen

Des rubans jaunes sont accrochés depuis mercredi à Bruxelles, au pied du Parlement européen. Ils illustrent le mouvement de résistance civil ukrainien dans les zones occupées par les troupes russes dont ce ruban est l’emblème. Une exposition en plein air, installée place du Luxembourg et intitulée "The State of Defiance", permet aux passants de découvrir ce mouvement et les actions qu’il mène.