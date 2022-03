Guerre en Ukraine: le Royaume-Uni va renforcer sa présence militaire dans l'Arctique

Le Royaume-Uni va renforcer sa présence militaire dans l'Arctique, a déclaré mardi le ministre britannique de la Défense, Ben Wallace, sur fond d'inquiétudes accrues après l'invasion russe de l'Ukraine.

Le Grand Nord "est important pour nos communications", "pour notre commerce et nos voyages" et "pour nos libertés", a souligné M. Wallace lors d'une conférence de presse sur la base de Bardufoss (nord) où il a rendu visite à des troupes participant à de grandes manoeuvres militaires.

La nouvelle stratégie britannique dans la région supposera plus de surveillance "en mer et sur terre", "un navire pour protéger nos infrastructures, les câbles que la Russie cible pour nous rendre vulnérables" et davantage de défense anti-sous-marine, a dit le ministre britannique.

Une force de Royal Marines sera "de facto en permanence" active dans les pays nordiques, effectuant notamment des exercices en Norvège, en Suède ou en Finlande, a-t-il ajouté.