Guerre en Ukraine : le Royaume-Uni retire sa licence de diffusion à la chaîne russe RT

La rédactrice en chef adjointe de RT, Anna Belkina, a contesté cette décision, estimant qu'"en dépit d’une indépendance de façade bien ficelée, (l’Ofcom) n’est rien d’autre qu’un outil du gouvernement dans sa volonté de suppression des médias". Elle a dénoncé "des raisons purement politiques liées directement à la situation en Ukraine", qui privent "les Britanniques d’accès à l’information".

La décision du régulateur fait craindre une mesure de la part de Moscou, qui a déjà bloqué mercredi en Russie le site du groupe audiovisuel britannique BBC et a promis d’autres répliques dans ce qu’elle qualifie de "guerre de l’information". Le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a dénoncé une "folie antirusse" et "un pas de plus dans la lignée de restrictions grossières à la liberté d’expression, en violation de toutes les lois sur le libre travail des médias, y compris des lois européennes".

Début mars, RT avait été interdite de diffusion dans l’Union européenne, accusée d’être un instrument de "désinformation" de Moscou dans sa guerre, et enregistrée comme "agent de l’étranger" aux Etats-Unis. En 2019, la chaîne avait déjà été épinglée par l’Ofcom et condamnée à 200.000 livres d’amendes (238.000 euros au cours actuel) pour son manque d'"impartialité" dans le traitement de l’empoisonnement d’un ex-agent double russe au Royaume-Uni et dans celui de la guerre en Syrie.