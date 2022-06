Guerre en Ukraine : le Royaume-Uni pourrait couper le gaz vers la Belgique et l'UE en cas de forte crise

Le gouvernement britannique pourrait couper ses exportations de gaz naturel vers le continent européen, et donc la Belgique, si la crise de l'énergie s'accentuait et que le pays faisait face à des pénuries, indique mercredi le Financial Times.

Le Royaume-Uni transporte du gaz vers le continent via des gazoducs arrivant aux Pays-Bas et en Belgique. Ce possible stop à l'exportation est mentionné dans le plan d'urgence du gestionnaire de réseau National Grid, avec d'autres mesures comme la coupure des livraisons aux grandes industries ou l'appel à la population à utiliser moins de gaz. National Grid devrait réaliser en septembre un test de résistance de ce plan.