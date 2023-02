Guerre en Ukraine : le Roi Philippe reçoit des mains du président Zelensky un fragment d'avion russe abattu

Lors de son audience jeudi au Palais royal à Bruxelles, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a offert un cadeau hors norme au Roi Philippe. Il lui a remis un fragment d'un avion russe SU25 abattu en Ukraine, a signalé le Palais jeudi soir dans un message posté sur Twitter.

Les mots en anglais 'together we win' ('ensemble, nous gagnons', NDLR) avaient été rédigés par des soldats ukrainiens sur cette pièce aéronautique. M. Zelensky a été accueilli au Palais royal par le Roi Philippe et le Premier ministre Alexander De Croo. Il s'agissait de la seule rencontre bilatérale belgo-ukrainienne du dirigeant durant son déplacement ce jeudi en Belgique. Les autres entretiens du président ukrainien étaient organisés au niveau européen. Pour le souverain belge, cette entrevue lui a permis d'être informé par M. Zelensky de la situation en Ukraine et de lui témoigner du soutien de la Belgique.