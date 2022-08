Guerre en Ukraine : le "Razoni", rempli de céréales ukrainiennes, est le premier navire à quitter le port d’Odessa

Selon le ministre ukrainien de l’Infrastructure Oleksandre Koubrakov, le bateau est chargé de 26.000 tonnes de maïs.

Journée de soulagement pour le monde, en particulier pour nos amis du Moyen-Orient, d’Asie et d’Afrique

Selon les termes de l’accord signé fin juillet par la Russie et l’Ukraine sous l’égide de la Turquie et des Nations Unies, un "Centre de coordination conjointe" inauguré à Istanbul est chargé de contrôler les navires marchands transportant des céréales ukrainiennes via la mer Noire. Cela va permettre de débloquer les tonnes de production agricole ukrainienne qui attendent depuis des mois d’être exportées.

La reprise des exportations a été saluée par le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kouleba, qui a parlé d’une "journée de soulagement pour le monde, en particulier pour nos amis du Moyen-Orient, d’Asie et d’Afrique", après des mois de "blocus russe". "L’Ukraine a toujours été un partenaire fiable et le restera si la Russie respecte sa part de l’accord", a-t-il ajouté dans un message posté sur Twitter.