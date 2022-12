Guerre en Ukraine : le quotidien d’une famille de Kiev sans eau, sans gaz et sans électricité

Bien que l’énergie ait été rétablie dans une grande partie de l’Ukraine après des frappes russes qui ont visé les infrastructures énergétiques, à Kiev, 25% des habitants n’ont toujours pas d’électricité.

Avec l’hiver qui s’abat sur l’Europe, et de manière d’autant plus virulente sur l’Europe de l’Est, cette situation rend le quotidien des habitants de la ville de plus en plus difficile.

C’est le cas de ce jeune couple, Oleksandra et Andrij, rencontré par la télé Norvégienne. Ils vivent avec des jumeaux de 3 mois au 19e étage d’un building privé de courant. Ils ne peuvent pas cuisiner et se chauffer, ils n’ont pas d’eau, et doivent gravir 360 marches pour accéder à leur appartement. Seule une petite plaque au gaz leur permet de chauffer de l’eau pour laver leurs enfants.