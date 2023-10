Guerre en Ukraine : le Qatar annonce avoir rapatrié en Ukraine des enfants ukrainiens kidnappés par la Russie

Le ministère des Affaires étrangères à Doha a dit espérer voir cette opération marquer "le début" d'un processus visant à permettre le rapatriement de plus d'enfants en Ukraine. Le ministère a expliqué avoir réuni la semaine dernière ces enfants et leurs proches au siège de l'ambassade du Qatar à Moscou, avant de les "transporter vers leur destination finale" en Ukraine. Une source diplomatique qatarie proche du dossier a précisé que quatre enfants ont pu ainsi gagner l'Ukraine lundi, en qualifiant l'opération de "percée" et de "geste de bonne volonté" de la part de la Russie.