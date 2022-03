Le prix européen du gaz est descendu lundi sous la barre des 100 euros le mégawattheure. De plus en plus de pays de l'UE travaillent à des plans pour importer plus de GNL (gaz naturel liquéfié).

Sur le marché à terme néerlandais - référence pour l'Europe - le prix du gaz a baissé de près de 5%, à 96,4 euros le mégawattheure. Cela reste élevé, mais nettement sous le pic de 345 euros atteint après l'invasion russe de l'Ukraine.