Guerre en Ukraine : le prix du blé à la baisse

La récolte de blé en Ukraine ne doit démarrer qu’en juillet. Des négociations pourraient donc encore amener un cessez-le-feu avant cette période et permettre aux agriculteurs d’entamer la moisson, dans un contexte de relèvement cependant difficile. Par ailleurs, d’autres gros producteurs, comme les Etats-Unis et le Canada, auraient l’intention de semer plus de blé. Plusieurs contrées en Europe envisageraient de faire de même.