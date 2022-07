Guerre en Ukraine : le prestigieux Dynamo Kiev accueilli par la Ville de Bruxelles

Un vœu également formulé par l’échevin des Sports Benoît Hellings, pour qui "ce serait un beau moment de fraternité européenne autour d’une compétition de football" d’accueillir l’équipe et ses supporters, comme la Belgique a accueilli "des dizaines de milliers de réfugiés ukrainiens" fuyant la guerre déclenchée fin février par la Russie. Oleg Gusiev estime pour sa part qu' "il y aura sûrement beaucoup de supporters vendredi soir pour le match amical" contre le club anversois. "On a déjà joué dans de nombreux pays et, à chaque fois, on a senti le soutien des gens contre cette guerre."