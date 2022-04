Guerre en Ukraine : le président ukrainien Volodymyr Zelensky critique les retards dans les livraisons d'armes

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a critiqué dimanche soir les retards dans les livraisons d'armes à son pays. "Chaque retard dans les armes, chaque retard politique est une permission pour la Russie de prendre la vie des Ukrainiens. C'est ainsi que la Russie l'interprète. Cela ne devrait pas être le cas en réalité", a-t-il déclaré dans son allocution vidéo quotidienne.

Plus d'armes lourdes pour résister aux attaques

Les experts militaires estiment que l'Ukraine aura besoin de beaucoup plus d'armes lourdes dans l'est du pays pour résister aux attaques. Volodymyr Zelensky a prévenu que l'armée russe préparait une offensive dans la région industrielle du Donbass, dans l'est de l'Ukraine, dans un avenir proche. "Tout comme les troupes russes détruisent Marioupol, elles veulent anéantir d'autres villes et communautés dans les régions de Donetsk et de Louhansk", a-t-il rappelé.