Guerre en Ukraine : le président ukrainien a écrit à Xi Jinping pour "dialoguer"

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a écrit une lettre à son homologue chinois Xi Jinping afin de "dialoguer", a affirmé mercredi sa femme Olena Zelenska qui a fait passer cette missive à la délégation chinoise présente au Forum de Davos.

"Il s’agit d’un geste et d’une invitation à dialoguer", a déclaré Zelenska au cours d’une conférence de presse en Suisse, après avoir évoqué un peu plus tôt cette lettre, ajoutant qu’elle "espère sincèrement qu’il y aura une réponse à cette invitation". La délégation chinoise à Davos est emmenée par le vice-Premier ministre Liu He.

En août, le président ukrainien avait déjà dit au journal South China Morning Post qu’il avait "officiellement demandé un dialogue" avec le président Xi, estimant que cet échange serait "utile".