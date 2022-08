Guerre en Ukraine : le président polonais Duda arrive à Kiev pour réaffirmer son ferme soutien à Zelensky

Selon lui, Varsovie insistera sur la nécessité de sanctionner Moscou par des "mesures restrictives décisives" qui permettraient aux citoyens russes de "comprendre la grave agression commise par (leur) pays". Le président "est également convaincu que tous les pays occidentaux, l’UE, l’Otan, doivent agir de manière solidaire".

La Pologne, comme les pays baltes, figure parmi les soutiens les plus inconditionnels de l’Ukraine au sein de l’UE, mais également les plus grands critiques de la Russie, par opposition notamment à l’Allemagne et la France, dont les positions parfois plus mesurées sont critiquées par Kiev.