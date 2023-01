Guerre en Ukraine : le président du Conseil européen Charles Michel est arrivé à Kiev pour rencontrer Zelensky et s'adresser au Parlement ukrainien

Le président du Conseil européen Charles Michel est arrivé jeudi matin à Kiev, à l'invitation du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Outre une réunion avec ce dernier et avec le Premier ministre Denys Chmygal, le Belge s'adressera au Parlement ukrainien (Rada) et visitera un centre de réhabilitation des vétérans de la guerre, a-t-on appris auprès de son porte-parole.

Charles Michel doit discuter de nouvelles mesures de soutien à l'Ukraine avec le président Zelensky, qui a réclamé des livraisons d'armes plus rapides. Les deux dirigeants discuteront "de mesures concrètes (...) pour s'assurer que (l'Ukraine) soit plus forte et plus puissante", a déclaré M. Michel dans un message vidéo posté sur Twitter.