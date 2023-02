Guerre en Ukraine : Le Premier ministre japonais promet 5,5 milliards de dollars d'aide en plus pour l'Ukraine

L'annonce a été faite alors que le Président américain Joe Biden, au cours d'une visite non annoncée à Kiev, a promis une augmentation des livraisons d'armes pour l'Ukraine. Le Japon s'était joint aux puissances occidentales pour imposer des sanctions à la Russie et a fourni une aide humanitaire, mais non militaire, à l'Ukraine depuis le lancement de l'invasion du président Vladimir Poutine le 24 février 2022. M. Kishida a également annoncé une vidéoconférence des dirigeants du G7 avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky vendredi, soit un an après le début de la guerre en Russie. Le Japon préside cette année le G7.