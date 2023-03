Guerre en Ukraine : le Premier ministre japonais à Boutcha, lors d’une visite "historique" en Ukraine

Fumio Kishida doit, lui, rencontrer Volodymyr Zelensky pour lui transmettre "son respect pour le courage et la persévérance du peuple qui défend sa patrie sous son commandement, ainsi que la solidarité et le soutien infaillible à l’Ukraine du Japon et du G7", dont le pays asiatique est l’hôte cette année.

Fumio Kishida était le seul dirigeant membre du G7 à ne pas encore être allé à Kiev depuis l’invasion russe lancée en février 2022. Il était régulièrement appelé à se rendre en Ukraine. Tokyo s’est joint aux sanctions occidentales contre la Russie et a offert son aide à Kiev.

En février, le Japon a annoncé une nouvelle aide de 5,5 milliards de dollars (5,1 milliards d’euros) à l’Ukraine. Tokyo lui a aussi envoyé des équipements défensifs et proposé d’accueillir des réfugiés du conflit.

Le Japon n’a cependant pas fourni d’aide militaire, sa Constitution pacifiste l’obligeant à limiter ses capacités militaires aux mesures de défense.