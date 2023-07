Guerre en Ukraine : le Premier ministre espagnol réaffirme à Kiev le soutien de l’UE

Cette visite précède en outre un important sommet de l’Otan prévu les 11 et 12 juillet à Vilnius pour établir un plan de route pour les relations futures entre l’Ukraine et l’organisation militaire occidentale. "Nous avons besoin d’un signal très clair et intelligible lors du sommet de Vilnius, selon lequel l’Ukraine peut devenir un membre à part entière de l’OTAN après la guerre", a souligné à cet égard le président ukrainien devant les journalistes. "Cette invitation à l’alliance est la première étape, très concrète, qui serait très importante pour nous".

Le communiqué commun publié à l’issue de la rencontre avec M. Sanchez souligne que l’Espagne "réitère son soutien à la candidature de l’Ukraine à l’UE, qui sera l’une des priorités de sa présidence", et "soutient le renforcement du partenariat entre l’Otan et l’Ukraine, y compris par la création d’un Conseil Otan-Ukraine". Le Premier ministre espagnol avait annoncé cette visite jeudi au sommet de l’UE, expliquant que son but était de montrer "le soutien inébranlable" de l’Union à Kiev face l’invasion russe.