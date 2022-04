Guerre en Ukraine : le Premier ministre De Croo s’envolera demain en Europe orientale (Pologne, Slovaquie, Moldavie…)

Le Premier ministre, Alexander De Croo, s’envolera lundi matin de l’aéroport de Melsbroek pour un déplacement de trois jours qui le mènera successivement en Slovaquie, Pologne, Roumanie et Moldavie. Au cœur de cette mission, se trouvent la guerre en Ukraine et ses conséquences politiques, militaires et humanitaires.