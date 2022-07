Guerre en Ukraine : le Premier ministre australien promet plus d'aide militaire à Kiev

Le Premier ministre australien Anthony Albanese a promis dimanche d'augmenter le soutien militaire à l'Ukraine, avec notamment la livraison de nouveaux véhicules blindés, lors du premier déplacement à Kiev d'un chef de gouvernement australien.

"L'Australie va annoncer aujourd'hui un soutien militaire supplémentaire de 100 millions de dollars, portant notre soutien global à presque 390 millions de dollars", a-t-il déclaré lors d'un point presse avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky à Kiev. Il n'a pas confirmé s'il s'agissait de 100 millions de dollars australiens (65 millions d'euros), ou de 100 millions de dollars américains, quelque 95 millions d'euros.

Anthony Albanese a précisé que Canberra fournirait "14 véhicules blindés de transport de troupes supplémentaires et 20 blindés Bushmaster de plus", ainsi que des drones et une aide aux gardes-frontières ukrainiens.