Guerre en Ukraine : un cessez-le-feu pour l'évacuation des civils à Marioupol, port stratégique "sous blocus" par les forces russes

Le port stratégique de Marioupol, dans l'est de l'Ukraine, est "sous blocus" et subit des "attaques impitoyables" par les forces russes, a affirmé samedi le maire de la ville, au dixième jour de l'invasion et alors que Russes et Ukrainiens se préparent à un troisième round de négociations durant le weekend.

"Depuis cinq jours, notre ville natale, notre famille d'un demi-million d'habitants, subit des attaques impitoyables", a écrit sur Telegram le maire de Marioupol, Vadim Boïtchenko, en appelant à poursuivre la résistance.

"Nous cherchons des solutions aux problèmes humanitaires et tous les moyens possibles pour sortir Marioupol du blocus", a poursuivi le maire. "Notre priorité est la mise en place d'un cessez le feu pour que nous puissions rétablir les infrastructures vitales et mettre en place un couloir humanitaire pour faire venir des aliments et des médicaments dans la ville", a-t-il ajouté.

Le ministère russe de la Défense a annoncé samedi un cessez-le-feu et des couloirs humanitaires afin d'évacuer les civils de Marioupol et de Volnovakha (est de l'Ukraine), rapporte l'agence de presse russe Tass.

Le cessez-le-feu entre en vigueur samedi à 10h00 (08H00 HB). Les itinéraires ont été convenus avec les autorités ukrainiennes, selon la Défense russe.