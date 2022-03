Guerre en Ukraine : le point sur les sanctions contre la Russie

Après l’UE, le Royaume-Uni et le Canada, les Etats-Unis vont interdire leur espace aérien aux avions russes, limitant encore plus les possibilités pour la compagnie russe Aeroflot, déjà obligée de suspendre nombre de ses vols. La Russie a interdit aux compagnies aériennes des pays correspondants de survoler son territoire, forçant notamment les compagnies européennes à revoir leurs routes vers l’Asie.

Plus largement, l’ensemble de l’industrie aéronautique russe est visée : l’UE et le Canada ont ainsi interdit l’exportation vers la Russie d’avions, pièces et équipements de l’industrie aéronautique et spatiale.

Le transport maritime n’est pas non plus épargné : le Royaume-Uni a fermé l’ensemble de ses ports aux navires battant pavillon russe mais également affrétés ou détenus par des Russes. Les armateurs Maersk, CMA CGM, Hapag Lloyd et MSC ont annoncé suspendre les livraisons à destination de ports russes. Enfin, le constructeur suédois de poids lourds Volvo Group a annoncé lundi l’interruption et la production de son usine russe ainsi que les ventes à destination de ce pays. Daimler Truck a suspendu "jusqu’à nouvel ordre" ses activités en Russie.