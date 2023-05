Guerre en Ukraine : le point sur les événements du 19 mai

Ce vendredi 19 mai a été marqué par l’arrivée en Arabie saoudite du président ukrainien Volodymyr Zelensky à l’occasion du sommet de la Ligue arabe.

Il s’est entretenu avec Mohammed ben Salmane et l’a ensuite remercié pour "son soutien à l’intégrité territoriale" de l’Ukraine. Il a toutefois regretté que "certains" pays arabes "ferm (ai) ent les yeux" sur l’invasion de son pays par la Russie.

Entre-temps, alors que les Etats membres du G7 se préparent à prendre de nouvelles sanctions à l’égard de la Russie, le président Biden a signalé aux dirigeants du G7 son "soutien à une initiative commune visant à entraîner des pilotes ukrainiens sur des avions de combat de quatrième génération, y compris des F-16". Le président Zelensky s’est réjoui de cette décision qu’il a qualifié d’historique.

En parallèle au sommet du G7, les Etats-Unis ont également annoncé de nouvelles sanctions à l’égard de la Russie. Elles placent "plus de 300" personnes, entreprises, navires et avions sur la liste noire des Etats-Unis. Elles interdisent ainsi les exportations américaines vers 70 entités en Russie et dans d’autres pays.

Le Premier ministre Alexander De Croo a réagi positivement, vendredi, à la décision du G7 d’interdire le commerce de diamants russes. Il souligne que la Belgique a travaillé dur ces derniers mois avec les pays du G7 pour arriver à cette décision, et pour y lier l’interdiction à une meilleure façon de retracer l’origine des diamants.