Guerre en Ukraine : le point sur les événements du 13 janvier

Les enjeux d’une éventuelle prise de Soledar sont importants, comme le précise CBS dans cet article : Soledar est située tout près de Bakhmout, encore aux mains des Ukrainiens et, est située, par ailleurs, dans le Donetsk. Cette région, comme le Lougansk, est prioritaire pour les Russes.

Selon l’Institute for the Study of War (américain) la prise de Soledar par Moscou ne représenterait pas "un développement significatif" et "ne présagerait pas d’un encerclement imminent de Bakhmut par les Russes". Le think-tank américain estime que l’importance de Soledar a été "exagérée" par les Russes, qui ont également affirmé à quel point la bataille dans cette ville avait mis à l’épreuve les troupes.

Dans son bulletin quotidien, l’ISW avait indiqué penser que "les forces russes ont (en réalité) probablement capturé Soledar le 11 janvier". Pour appuyer ses propos, il évoque "des photos géolocalisées publiées les 11 et 12 janvier" qui "indiquent que les forces russes contrôlent probablement la plupart sinon la totalité de Soledar et ont probablement poussé les forces ukrainiennes hors de la périphérie ouest de la localité".

Ce soir, toutefois, le président ukrainien Zelensky a rappelé dans son message quotidien que le combat pour Soledar se poursuivait.