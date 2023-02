Guerre en Ukraine : le point sur les événements du 11 février

Dans son rapport quotidien, le ministère de la Défense britannique signalait que "le 9 février 2023, le chef du groupe paramilitaire Wagner a déclaré que Wagner avait mis fin à son programme de recrutement de prisonniers."

Dans son analyse, il estime que "L’un des facteurs clés de la fin du programme est probablement la rivalité de plus en plus directe entre le ministère russe de la défense et Wagner. L’armée régulière russe a probablement déployé la grande majorité des réservistes appelés dans le cadre de la ‘mobilisation partielle’".

Toujours ce samedi, dans une des rares interviews qu’il accorde, le chef du groupe Wagner a déclaré qu’à la Russie il faudrait deux ans pour arriver à contrôler l’ensemble des deux régions séparatistes de l’Est ukrainien. "Si nous devons aller jusqu’à Dniepr, alors cela prendra environ trois ans", a-t-il ajouté. Lors de l’interview, le fondateur de la milice a insisté sur le fait qu’il n’avait "aucune" ambition politique.