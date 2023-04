Guerre en Ukraine : le point sur les événements de ce 14 avril

Cette journée a été marquée par une frappe russe sur un immeuble d’habitation de Sloviansk, dans l’est de l’Ukraine. Le bilan est de 21 blessés et huit morts, dont un enfant de deux ans. Plus tôt dans la journée, des attaques russes dans huit régions ukrainiennes ont fait trois autres victimes et huit blessés, selon le ministère ukrainien de la Défense. Ce vendredi, une "puissante" explosion a également été entendue dans la ville occupée par la Russie de Melitopol, dans l’oblast de Zaporijjia, selon le maire en exil Ivan Fedorov.

Du côté de Bakhmout, l’assaut russe a été relancé "grâce à l’amélioration de la coopération entre les forces du ministère de la Défense russe et du groupe Wagner", relève le ministère de la Défense britannique dans son point quotidien. Et de préciser : "La défense ukrainienne tient toujours les quartiers ouest de la ville mais a été soumise à des tirs d’artillerie russes particulièrement intenses au cours des dernières 48 heures".