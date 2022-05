Guerre en Ukraine : le point sur le conflit ce lundi 23 mai

Premier jugement d’un soldat russe pour crimes de guerre

Cette journée marque également une étape importante dans le conflit : le soldat russe jugé pour crime de guerre condamné a été à la prison à perpétuité. Vadim Shishimarin est le premier Russe à être jugé pour crimes de guerre depuis le début de la guerre en Ukraine.

Entre-temps, les dirigeants internationaux se sont retrouvés pour le Forum économique mondial (WEF), qui se réunit de nouveau à Davos après deux ans de suspension due à la pandémie. Les Russes ont été exclus cette année.

Le président ukrainien s’y est en revanche exprimé en vidéoconférence : il a demandé à la communauté internationale de renforcer encore les sanctions contre la Russie, mettant fin à tout commerce avec le pays. Il a également réclamé des armes supplémentaires pour son pays et affirmé qu’il serait prêt à rencontrer uniquement Vladimir Poutine parmi les dirigeants russes et ce, uniquement dans le but de négocier la fin du conflit.

Pétrole russe : la négociation s’avère intense au sein de l’Union européenne

Alors que les Etats-Unis et le Royaume-Uni ont décidé de ne pas importer le pétrole russe, la décision semble plus compliquée à prendre au sein de l’Union européenne. La semaine dernière, les Etats membres s’étaient réunis à Bruxelles pour en discuter, sans résultat. Aujourd’hui, le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell a admis que la finalisation du sixième paquet de sanctions contre la Russie prendrait "du temps". Un sommet européen extraordinaire est prévu les 30 et 31 mai.

"Nous comprenons que l’Europe essaye d’estimer le coût que cela va avoir pour son économie. Mais de l’autre côté, il y a l’Ukraine, il y a une vraie guerre", a insisté la ministre ukrainienne de l’Economie Ioulia Svyrydenko, venue elle aussi à Davos.