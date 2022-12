Guerre en Ukraine : le point sur le conflit ce 8 décembre

Le fait le plus marquant de la journée a été sans doute l’échange de prisonniers entre Washington et la Russie : les Etats-Unis ont pu obtenir la libération de la basketteuse américaine Brittney Griner, emprisonnée pour trafic de cannabis, contre le célèbre marchand d’armes russe Viktor Bout, détenu outre-Atlantique depuis plus de dix ans.

La discussion avec Moscou sur la libération de la basketteuse Brittney Griner est restée "très ciblée" et "très concentrée", et les Etats-Unis l’ont fait savoir à l’Ukraine ainsi qu’à d’autres alliés, a dit jeudi un haut responsable américain.