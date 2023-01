Guerre en Ukraine : le point sur le conflit ce 5 janvier

La Russie est ouverte à un dialogue avec l’Ukraine à condition que celle-ci accepte les "nouvelles réalités territoriales" née de l’offensive russe, a affirmé jeudi le président Vladimir Poutine durant son échange téléphonique avec le président turc Erdogan.

Entre-temps, un premier groupe de prisonniers russes a été amnistié et libéré pour avoir accepté de combattre en Ukraine, a annoncé jeudi le patron du groupe paramilitaire Wagner dont les hommes sont présents sur le front aux côtés de l’armée russe.

Pourtant, les critiques montent en Russie après la frappe meurtrière de Makiïvka (est de l’Ukraine), qui, pendant la nuit du Nouvel an a frappé et tué 89 personnes. Du côté ukrainien, on évoque un bilan bien plus élevé dans les rangs russes, chiffré à 400 morts et 300 blessés.