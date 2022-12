Guerre en Ukraine : le point sur le conflit ce 18 décembre

Selon nos confrères de Reuters, l'Union européenne est en train de réfléchir à plafonner davantage les prix du gaz, pour atteindre un prix inférieur à celui envisagé pour l'instant. Nos confrères ont pu consulter un document en amont d'une réunion des ministres de l'Energie des 27 ce lundi.



La République tchèque, qui assure la présidence tournante de l'Union européenne, est derrière un nouveau compromis en matière d'énergie : elle propos de déclencher un plafonnement si le prix du contrat à un mois sur le contrat à un mois sur la plate-forme néerlandaise TTF (Title Transfer Facility) dépasse 188 euros par mégawattheure pendant trois jours.



Le plafond proposé initialement par la Commission est de 275 euros. La Belgique, la Bologne et la Grèce estimaient que ce prix était trop élevé et prônaient un plafond inférieur à 200 euros. L'Allemagne, les Pays-Bas et l'Autriche s'y opposent, estimant que ce plafonnement risque de perturber le fonctionnement des marchés de l'énergie.