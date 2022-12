Guerre en Ukraine : le point sur le 308e jour de guerre

Selon des chiffres publiés par l’ONU, près de 7.000 civils ont perdu la vie et près de 11.000 ont été blessés en Ukraine depuis le début du conflit. Parmi les morts, le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits humains (HCDH) recense 429 enfants.

Dans l’est de l’Ukraine, les combats font rage autour de Kreminna. Cette petite ville est une voie d’accès vers d’autres villes plus importantes de l’est de l’Ukraine, que tentent de reprendre les forces ukrainiennes. "La situation là-bas est difficile, aiguë", a déclaré le président Zelensky.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, l'armée russe a mené de nouvelles attaques de drones kamikazes dans le sud et l'est de l'Ukraine ont affirmé les autorités ukrainiennes.Les défenses aériennes auraient abattu cinq drones dans la région de la ville de Dnipro et plusieurs groupes de drones ont été signalés dans les régions de Donetsk, Zaporijia et Kharkiv.

