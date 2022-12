Guerre en Ukraine : le point sur le 298e jour de guerre

De nouvelles frappes russes ont fait cinq morts samedi en Ukraine, où les autorités s'efforçaient de rétablir au plus vite l'électricité après les tirs massifs de missiles de la veille qui ont provoqué des coupures de courant.

"L'électricité a été rétablie pour près de six millions d'Ukrainiens pendant la journée. Les travaux de réparation sont en cours et continuent sans interruption depuis l'attaque terroriste d'hier", a affirmé dans la soirée le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

"Bien sûr, il reste encore beaucoup de travail à faire pour stabiliser le système. Il y a des problèmes d'approvisionnement en chaleur, il y a de gros problèmes d'alimentation en eau. La situation est la plus difficile à Kiev et dans sa région, à Vinnytsia (centre-ouest, ndlr) et dans sa région, à Lviv (ouest, ndlr) et dans sa région", a-t-il reconnu.

"75% des habitants de la capitale ont déjà du chauffage", avait peu auparavant dit son maire Vitali Klitschko, selon lequel la circulation du métro de Kiev, interrompue vendredi pour que la population puisse s'y réfugier, a repris tôt dans la matinée et la distribution de l'eau est revenue.

Quelque 74 missiles avaient été tirés par la Russie vendredi, dont 60 avaient été abattus par la défense antiaérienne, d'après l'armée ukrainienne.



"Toutes leurs cibles sont aujourd'hui civiles. Les frappes russes touchent principalement des installations d'approvisionnement en énergie et en chauffage", a dénoncé Volodymyr Zelensky.

L'armée russe a quant à elle clamé samedi avoir aussi visé la veille des cibles importantes pour la défense ukrainienne.

Le Kremlin a pour sa part annoncé samedi que Vladimir Poutine s'était entretenu la veille avec les responsables de l'intervention militaire en Ukraine, demandant aux commandants quelles étaient leurs "propositions" sur la suite des opérations.

Les Ukrainiens affirment que Moscou prépare une offensive majeure et retentera, tôt ou tard, de prendre Kiev. Le chef d'état-major ukrainien Valery Zaluzhny a estimé qu'une attaque majeure pourrait intervenir "en février, au mieux en mars et au pire fin janvier". Mais après dix mois d'une guerre qui ne cesse de s'enliser, la perspective est difficile à confirmer.

Partout dans le pays, des interventions sont en cours pour rétablir l'électricité.