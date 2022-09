Guerre en Ukraine : le point sur le 218e jour de conflit

Plus tôt dans la journée, les responsables états-uniens avaient exhorté la Chine et l’Inde à faire pression sur la Russie, pour qu’elle évite d’utiliser l’arme nucléaire. L'utilisation d'armes nucléaires aura une réponse économique et diplomatique sévère, rapportent nos confrères de Politico, citant des sources anonymes au sein de l'administration du président Joe Biden.