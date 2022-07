Guerre en Ukraine : le point sur le 136e jour de conflit

Ce samedi, l’armée russe a continué à bombarder l’Ukraine, même si son offensive a diminué d’intensité. Entre-temps, les Etats-Unis promettent de nouvelles aides militaires et humanitaires pour les Ukrainiens. Le secrétaire d’Etat américain Anthony Blinken a rencontré son homologue chinois Wang Yi et lui a demandé de prendre ses distances avec Moscou et de condamner "l’agression" russe contre l’Ukraine.

"Un bombardement incessant"

"Toute la ligne de front est sous un bombardement incessant", a affirmé vendredi soir le gouverneur du Donetsk, Pavlo Kyrylenko, sur Telegram. "Ils n’arrêtent pas de bombarder dans la direction de Donetsk […] Bakhmout est bombardé, Sloviansk est bombardé jour et nuit, Kramatorsk…"

L’état-major ukrainien a de son côté rapporté samedi des bombardements russes dans l’Est et sur Kharkiv, mais pas d’offensive terrestre. Les troupes de Moscou ne semblent pas mener actuellement d’assauts hormis une tentative sur Dolomitné, près de Bakhmout.

Quatre personnes ont été blessées à Kharkiv, la deuxième ville du pays, selon le gouverneur régional Oleg Synegoubov. A Droujkivka, au sud de Kramatorsk, une attaque de missiles présumée a laissé un énorme cratère devant un supermarché lui-même endommagé.