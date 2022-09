Guerre en Ukraine : le point sur la journée du mercredi 21 septembre

Le président russe Vladimir Poutine a annoncé ce mercredi une "mobilisation partielle" des Russes en âge de combattre, soit 300.000 réservistes, ouvrant la voie à une escalade majeure dans le conflit en Ukraine. Il a aussi laissé entendre qu’il était prêt à user de l’arme nucléaire pour défendre la Russie face à l’Occident, qu’il accuse d’être déterminé à détruire son pays.

Les prix du gaz, du pétrole et du blé ont augmenté après l’annonce du président russe. Le dollar est aussi en hausse face à un panier d’autres grandes devises.

Plus de 1300 arrestations dans des manifestations anti-mobilisation ont été recensées dans la soirée à la suite de l’annonce. Et alors qu’une réunion d’urgence entre les ministres de l’UE a été convoquée mercredi soir à New York, les condamnations de l’Europe, de la Turquie ou encore des États-Unis pleuvent sur Vladimir Poutine après l’annonce des référendums d’annexion.

Par ailleurs, la situation à la centrale ukrainienne de Zaporijjia "se dégrade encore", a averti mercredi le directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, alors que les Ukrainiens ont accusé la Russie de l’avoir à nouveau bombardée.

Plus d’informations concernant ce 210e jour de guerre en Ukraine dans notre direct commenté ci-dessous :