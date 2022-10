Guerre en Ukraine : le point sur la journée du mardi 4 octobre

Près de deux semaines après l’annonce de la mobilisation par Vladimir Poutine, les premiers réservistes sont arrivés hier dans les régions ukrainiennes annexées de Donetsk et Lougansk.

En ce 223e jour de guerre en Ukraine, les combats font toujours rage à l’est et dans le sud du pays où les forces armées ukrainiennes continuent leur contre-offensive commencée au début du mois de septembre. Les avancées ukrainiennes en territoire annexé se poursuivent, avec des soldats russes de plus en plus enclins à la reddition, mettant la pression sur Poutine et les faucons qui l’entourent. Ces derniers incitent le maître du Kremlin à user de la force, aussi radicale soit-elle, afin d’annihiler les forces de Kiev. Une menace, le nucléaire que les Etats-Unis prennent très au sérieux, comme l’a encore confirmé le directeur de la CIA sur la chaîne CBS. Pour lui, il est "Difficile de dire si Poutine bluffe sur l’utilisation des armes nucléaires".

D’autant que selon nos confrères du Times, Poutine se préparerait à un essai nucléaire à la frontière ukrainienne. Une information contenue dans un rapport fourni par l’OTAN à ses membres. Les détails dans notre live ci-dessous.

Retrouvez ci-dessous les événements qui se sont déroulés ce 4 octobre, 223e jour de guerre en Ukraine :