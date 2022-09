Guerre en Ukraine : le point sur la journée du mardi 20 septembre

Tandis que les Etats-Unis font monter un peu encore la pression en laissant fuiter une information selon laquelle l’envoi de chars à l’Ukraine ne serait qu’une question de temps, la Grande-Bretagne, par l’intermédiaire de Liz Truss, a promis 2,6 milliards d’aides supplémentaires à Zelensky.

À Izioum, 146 corps ont été jusqu’à présent exhumés. Il s’agit principalement de civils. Deux enfants font également partie des victimes.

De son côté, le président russe Vladimir Poutine doit faire face aux critiques de plus en plus nombreuses qui émergent tant au sein de la population que de l’administration par rapport à cette opération spéciale en grande difficulté depuis quelques semaines.

Et dans les oblasts de Louhansk et Donetsk, les mandataires russes en territoire occupé demandent au Kremlin d’annexer officiellement Louhansk et Donetsk, provoquant la panique au sein des autorités de Moscou avec cette demande d’accélération du référendum.

Ces mêmes autorités locales sont aussi sous-pression puisqu’elles viennent de prendre de nouvelles mesures afin de mobiliser des hommes, comme à l’usine sidérurgique de Yenakiyeve. Une mesure qui intervient alors qu’un amendement du Code pénal de la Fédération de Russie a été proposé par plusieurs députés et sénateurs afin d’encadrer les phénomènes de désertion, reddition et pillage.

Plus d’informations concernant ce 209e jour de guerre en Ukraine dans notre direct commenté ci-dessous :