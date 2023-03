Guerre en Ukraine : le point sur la journée du 6 mars

L'armée ukrainienne compte "renforcer" ses positions à Bakhmout, épicentre de combats avec les troupes russes dans l'est du pays, a indiqué lundi la présidence ukrainienne sur fond de spéculations sur un éventuel retrait des forces de Kiev de cette localité. Les commandants en chef de forces armées ukrainiennes "se sont prononcés en faveur de la poursuite de l'opération défensive et d'un renforcement de nos positions à Bakhmout" lors d'une réunion lundi avec le chef de l'Etat Volodymyr Zelensky, a indiqué la présidence dans un communiqué

Dans son point quotidien sur la situation, l'Institute for the Study of War (ISW, Institut pour l'étude de la guerre, un groupe de réflexion américain) analysait pourtant : "Les forces ukrainiennes effectuent probablement un retrait tactique limité à Bakhmout" mais il est trop tôt pour savoir si les Ukrainiens comptent se retirer complètement de la ville.

"Il est peu probable que les forces ukrainiennes se retirent de Bakhmout d'un seul coup. Elles pourraient réaliser un retrait progressif pour épuiser les forces russes en poursuivant la guérilla urbaine." Une guérilla urbaine favorise généralement les forces défensives, elle permettrait aux Ukrainiens d'infliger des pertes élevées aux unités russes et de les empêcher d'obtenir rapidement des gains territoriaux importants, ajoute l'ISW.

De son côté, le renseignement britannique signale que "l'armée russe a continué à répondre aux pertes de véhicules blindés lourds en déployant des chars de combat principal T-62 vieux de 60 ans." Il est possible que même la première force de chars russe soit rééquipée avec ces vieux chars, précise encore le renseignement britannique, ajoutant que depuis l'été 2022, 800 chars de ce type ont été déstockés, et parfois rééquipés de système de visée plus modernes.

Pour le renseignement britannique, "ces deux types de véhicules d'époque présenteront de nombreuses vulnérabilités sur le champ de bataille moderne, notamment l'absence de blindage moderne à explosion réactive." Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, s'est lui rendu ce lundi à Marioupol, pour inspecter les travaux de reconstruction qui y sont menés par la Russie . Les visites officielles russes de personnes haut placées sont rares dans cette région d'Ukraine occupée. Marioupol se trouve dans l'oblast de Donetsk, une des quatre régions annexées unilatéralement par la Russie en septembre 2022.

Volodymyr Zelensky a pour sa part rendu hommage à la "bravoure" des soldats qui combattent l’armée russe avec acharnement dans l’est du pays. "Je voudrais rendre un hommage spécial à la bravoure, à la force et à la résilience des soldats qui combattent dans le Donbass", cette région de l’est du pays, a-t-il dit dans son message quotidien, dimanche.