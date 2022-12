Guerre en Ukraine : le point sur la journée du 31 décembre, avec des présidents qui se projettent en 2023

L’année 2023 sera celle de "la victoire" dans la guerre contre la Russie, a proclamé samedi dans ses voeux de Nouvel An le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

"Envie de foi et d’espérance ? Toutes deux sont dans les forces armées (ukrainiennes) depuis longtemps […] Envie de lumière ? Elle est en chacun de nous, même lorsqu’il n’y a pas d’électricité", dont la fourniture est fortement perturbée par des bombardements massifs russes, a notamment dit dans son message sur Telegram M. Zelensky. "Bonne année ! L’année de notre victoire".

Le président russe Vladimir Poutine, a de son côté affirmé samedi, pour ses voeux de Nouvel An, que la "justesse morale et historique" était "du côté" de la Russie.

En ce 311e jour de guerre en Ukraine, les combats ne faiblissent guère. Le recours de plus en plus accru aux drones par la Russie en raison d’un épuisement des stocks de missiles, selon l’Institute for the Study of War. Hier, les 10 drones kamikazes de fabrication iranienne lancés par l’armée russe auraient tous ont été abattus, a déclaré l’état-major général des forces armées ukrainiennes.

A Marioupol, ville portuaire ciblée dès le 24 février, le comptage des victimes diffère d’un camp à l’autre : selon la Russie, les combats ont fait 3000 morts civils quand du côté de Kiev ont dénombré plutôt des dizaines de milliers de vies de civils perdues.

Le président russe Vladimir Poutine a fait part de sa volonté de renforcer la coopération militaire avec la Chine, lors d’une rencontre par visioconférence avec le dirigeant chinois Xi Jinping. Une volonté de rapprochement de Moscou avec Pékin alors que la Russie fait face à de lourdes sanctions occidentales à cause de son offensive contre l’Ukraine.