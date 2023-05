Guerre en Ukraine : le point sur la journée du 21 mai 2023

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé dimanche que les troupes russes se trouvaient dans Bakhmout mais que la ville n'était "pas occupée", au lendemain de la revendication de la capture totale de cette cité par Moscou.

L'Ukraine a également assuré avoir "encerclé partiellement" la ville de Bakhmout grâce à la récente percée des forces de Kiev sur les flancs au nord et au sud de la ville. "L'avancée de nos troupes dans la banlieue sur les flancs, qui se poursuit, rend très difficile la présence de l'ennemi à Bakhmout. Nos troupes ont encerclé partiellement la ville", a indiqué sur Telegram la vice-ministre de la Défense Ganna Maliar.

Le groupe paramilitaire russe Wagner, dont les hommes étaient en première ligne dans les combats, puis le ministère russe de la Défense avaient assuré samedi avoir "totalement libéré" Bakhmout, épicentre de la bataille la plus longue et la plus meurtrière de la guerre débutée en février 2022.