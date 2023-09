Guerre en Ukraine : le point sur la journée du 1er septembre 2023

En Ukraine aussi, c’est la rentrée scolaire, une rentrée par temps de guerre. Seul un petit ukrainien sur trois pourra aller suivre l’école en présentiel, avertit l’Unicef. Un millier d’écoles ont été détruites depuis le début du conflit ; et les écoles et les crèches équipées d’abris manquent cruellement. Et sans abris, elles restent fermées.

Selon l’Unicef, "les enfants montrent des signes de perte d’apprentissage généralisée, notamment une détérioration de la connaissance de la langue ukrainienne, de la lecture et des mathématiques. La guerre, précédée de la pandémie du Covid, ont perturbé l’éducation des élèves pour la quatrième année consécutive."

Un nouveau manuel scolaire d’histoire reprend la propagande russe sur l’invasion de l’Ukraine et ce, aussi bien en Russie que dans les territoires ukrainiens sous occupation russe, dénonce vendredi Amnesty International par voie de communiqué de presse.

Il justifie, entre autres, "la guerre d’agression de la Russie en Ukraine en affirmant qu’il s’agit d’un acte de légitime défense et bafoue le droit des enfants à une éducation adaptée et de qualité", selon l’organisation non gouvernementale (ONG). Cette dernière estime qu’il s’agit d'"une tentative dangereuse d’endoctriner les futures générations" alors que la rentrée des classes a lieu le vendredi 1er septembre.

La Russie a lancé jeudi le vote anticipé dans des territoires ukrainiens qu’elle occupe, dans le cadre d’élections organisées dans de nombreuses régions russes prévues le 10 septembre.

Ce vendredi, la Russie dit avoir déjoué une nouvelle attaque de drone dans la région de Moscou.