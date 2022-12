Guerre en Ukraine : le point sur la journée du 13 décembre

Sur le terrain, l’Ukraine est recouverte d’un léger manteau blanc et les températures sont négatives, laissant craindre un nouvel exode vers l’Europe. Les autorités ukrainiennes appellent régulièrement la population à "tenir", malgré ces conditions de vie de plus en plus difficiles, notamment dans le sud et l’est.

Suivez notre direct consacré à ce 294e jour de guerre en Ukraine ci-dessous :