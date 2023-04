Guerre en Ukraine : le point sur la journée du 10 avril 2023

Après une nouvelle frappe aérienne russe ce 10 avril en matinée, Avdiivka est en "ruines" et environ 1800 personnes y "risquent toutes leur vie chaque jour", regrette Pavlo Kyrylenko, le gouverneur régional de Donetsk.

L’Ukraine et la Russie ont annoncé lundi avoir procédé à un nouvel échange de prisonniers de guerre concernant plus de 100 militaires de chaque côté, le premier échange du genre en plus d’un mois.

Par ailleurs, "l’Ukraine est prête pour une nouvelle page de coopération bilatérale" avec l’Irak, a déclaré le président Zelensky sur Twitter, après un appel téléphonique avec le Premier ministre Mohammed Shia' Al Sudani.