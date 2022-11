Guerre en Ukraine : le point sur la 255e journée de conflit

Selon le quotidien britannique The Guardian, le maire de Kiev, Vitali Klitschko, a affirmé que si les bombardements russes continuent de frapper les infrastructures énergétiques, la population doit se préparer à ne plus avoir d'eau, de chauffage et d'électricité.

Aux médias d'Etat, le maire a affirmé : "Nous faisons tout ce qui est possible pour l'éviter. Mais, soyons honnêtes, nos ennemis sont en train de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour priver la ville de chauffage, d'électricité et d'eau, de manière à ce qu'on décède. Et le future du pays et de chacun d'entre nous dépend de la manière dont on est préparés aux différentes situations." Plus tard dans la journée, l'armée ukrainienne a accusé la Russie d'avoir détruit des navires civils amarrés sur les rives du fleuve Dnipro, dans la région de Kherson, actuellement occupée par les Russes, selon nos confrères de Reuters et du Guardian. Selon Reuters, le porte-parole de l'état-major ukrainien a déclaré que le carburant de ces navires détruits s'est dispersé dans le fleuve. Il a également accusé Moscou de s'être appropriée les moteurs et les équipements des navires.