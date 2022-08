Guerre en Ukraine : le point sur l'avancée russe après 6 mois de combats

"À partir du moment où les objectifs n’ont jamais été clairement dévoilés, établis, et où ils ont été recalibrés, remodifiés (...) il est très difficile de savoir où les décideurs de cette guerre se trouvent par rapport à la feuille de route qu’ils avaient fixée", précise Nicolas Gosset.

Toujours est-il que l’objectif initialement pressenti d’un retournement de régime de l’Ukraine est désormais de l’ordre de la fiction. Et malgré la revue à a baisse des ambitions russes, l'armée de Vladimir Poutine patine encore : "Par rapport au retournement ou au recalibrage des objectifs des opérations russes sur le Donbass, on n’y est pas non plus puisqu’on a une forme de stagnation de la ligne de front. Donc cet objectif de contrôle de l'Ouest et du Sud du Pays qu’on a imputé au Kremlin depuis le début du mois d’avril reste toujours en latence."

D’un point de vue plus global, force est de constater que "la Russie parvient à maintenir son effort de guerre, à maintenir l’Ukraine dans une situation de conquête militaire". Pour le chercheur, l'attaque de la Russie paralyse la vie ukrainienne dans son ensemble : "Tout est centré sur l’effort de guerre, la marche du pays, sa trajectoire politique est interrompue", ajoute-t-il.