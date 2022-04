Guerre en Ukraine : le point sur l’accueil et l’accompagnement des Ukrainiens en Belgique

En mars dernier devant le palais du Heysel, les guichets d’accueil pour les réfugiés ukrainiens affichaient complet. Aujourd’hui, ils sont nettement moins encombrés. Le week-end de Pâques en effet, ils étaient 200 à demander la protection temporaire, dix fois moins qu’en mars. Et aujourd’hui ils sont près de 35.000 en Belgique, alors que l’on évoquait 200.000 places à créer avant l’été.

Est-ce pour autant que le dispositif mis en place va être allégé ? Le passé a montré combien ce genre de situation peut évoluer très rapidement et de manière imprévisible. Et cela d’autant plus que la situation actuelle dans l’est de l’Ukraine est en train de se dégrader avec la deuxième phase de l’offensive russe. L’occasion pour notre collègue Sophie Brems de faire le point avec Dominique Ernoult, porte-parole de l’Office des étrangers et Olivier Pirard de l’ASBL "Li Mohon" qui offre un service d’accompagnement et d’aide à la jeunesse en province de Luxembourg.