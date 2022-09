Guerre en Ukraine : le point sur ce qui s'est passé ce 15 septembre

Les Etats-Unis ont annoncé jeudi une nouvelle salve de sanctions ciblant 22 responsables et entités russes, dont la task force Rusich, un groupe paramilitaire néo-nazi associé au groupe Wagner , et Maria Lvova-Belova, présidente de la Commission présidentielle russe pour le droit des enfants, et qui est accusée d'avoir"coordonné le déplacement forcé vers la Russie de milliers d'enfants ukrainiens".